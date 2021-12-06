Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» одержала шестую победу в Суперлиге со счётом 3:1 и в третий раз в сезоне обыграла саратовский «Протон», сообщается на официальном сайте свердловского клуба.

Первые две партии были напряжёнными. Во втором сете «Протон» ушёл в отрыв на 4 очка и тренерский штаб «Уралочки» был вынужден взять таймаут. Но победа всё же досталась свердловским волейболисткам. В третьем сете победила саратовская команда — они были точнее в атаке и меньше ошибались. Старт четвёртой партии начался с упорной борьбы, но «Уралочка-НТМК» сумела первой уйти в отрыв и уверенно довести игру до логического завершения со счётом 3:1.

Самой результативной в матче стала Ксения Парубец, она набрала 28 очков. 15 очков набрала Ксения Смирнова, 10 очков у Веры Костючик.

Следующий матч «Уралочка» проведёт 10 декабря в Екатеринбурге с краснодарским «Динамо».