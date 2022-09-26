«Уралочка-НТМК» одержала победу в первой игре нового сезона

23 сентября в Нижнем Тагиле в СОК «Металлург-Форум» прошёл матч первого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. Свердловская команда принимала нижегородскую «Спарту». Матч закончился в пользу «уралочек» со счётом 3:2 (18:25; 22:25; 25:16; 25:11; 17:15).

Самым результативным игроком «Уралочки-НТМК» стала капитан команды Ксения Смирнова, она заработала 21 очко. Также в тройку лучших вошли Елизавета Котова (18 очков) и Ольга Ваганова (17 очков).

Следующий матч состоится 2 октября в 21:00 по местному времени. «Уралочки» встретятся на выезде с калининградским «Локомотивом».