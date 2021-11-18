«Уралочка-НТМК» одержала победу в первом матче Кубка ЕКВ

«Уралочка-НТМК» одержала победу в новом розыгрыше Кубка Европейской конфедерации волейбола. Наша команда одолела в гостях саратовский «Протон» со счётом 3:1, сообщает пресс-служба «Уралочки».

В начале первых двух сетов лидировали волейболистки «Протона», но победа в них досталась «Уралочке». Хорошую игру продемонстрировали Вера Костючик и Ксения Смирнова. В третьей партии саратовский клуб всё-таки одержал победу. В заключительном этапе игры «Уралочка-НТМК», благодаря нападающей Ксении Парубец, одержала победу и в сете, и в игре.

Ответную встречу команды проведут через неделю. 23 ноября «Уралочка» примет «Протон» в Нижнем Тагиле. Начало матча в 18:00 в СОК «Металлург-Форум».