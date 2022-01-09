«Уралочка-НТМК» одержала победу в первом матче 2022 года

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» одержала победу над «Енисеем» со счётом 3:2. Для свердловчанок это был первый матч в 2022 году, рассказали в пресс-службе команды.

Игра началась с рывка хозяек площадки, однако «Уралочка» быстро сравняла счёт. Свердловчанки показали хорошую игру на блоке, но это не помогло им избежать поражения в этом сете. Во второй партии победу также одержала красноярская команда.

В начале третьего сета «Уралочка-НТМК» вырвалась вперёд. Волейболистки «Енисея» допускали много ошибок в атаке. Свердловская команда сохраняла преимущество до конца партии. С атаками Ксении Парубец красноярские волейболистки справиться не смогли и проиграли.

В четвёртой партии за счёт хорошей подачи Елизаветы Котовой и хорошей игры на блоке «Уралочке» удалось сразу же уйти в отрыв. Постепенно свердловские волейболистки наращивали преимущество. Победив в сете, «Уралочка-НТМК» перевела игру на тай-брейк.

В решающем сете команда Михаила Карполя сразу же ушла в отрыв. «Енисею» удалось сократить отставание, но отличным блоком свердловчанки поставили точку в игре. Матч завершился победой «Уралочки-НТМК» со счётом 3:2.

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. Всего команда провела 13 игр и набрала 26 очков.