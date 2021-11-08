«Уралочка-НТМК» одержала победу над московским «Динамо»

В Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» обыграла московский клуб «Динамо» со счётом 3:2. Это вторая домашняя победа нашей команды в Суперлиге, сообщает пресс-служба клуба.

Вся игра была напряжённой: в начале каждого сета «Уралочка» уходила в отрыв, но к середине партии «Динамо» сравнивало счёт. На старте решающего сета уральская команда совершила несколько ошибок в атаке и на подаче, что позволило «Динамо» вести в счёте, но хозяйки площадки сумели догнать соперников. Свердловские волейболистки отлично действовали и в атаке, и на блоке, и на подаче, и в итоге одержали победу со счётом 3:2.