«Уралочка-НТМК» одержала четвёртую победу подряд

В рамках 24-го тура женской Суперлиги «Уралочка-НТМК» в Екатеринбурге без особого труда переиграла нижегородскую «Спарту» — 3:0 (25:10; 25:20; 25:17). Эта победа позволила команде Николая Карполя подняться на девятую строчку турнирной таблицы и закрепиться в зоне плей-офф.

«Сегодня мы чисто сыграли на приёме, неплохо справились все наши нападающие, отчего очень хорошо сыграли в атаке. Только допустили много ошибок на подаче, рисковали. В целом со всем справились», — прокомментировал старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

Следующую игру свердловские волейболистки проведут в Нижнем Тагиле 15 марта с ВК «Атом-Курск». Начало встречи в 18:00.