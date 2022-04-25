«Уралочка-НТМК» обыграла на выезде «Динамо-Ак Барс» в первом матче полуфинала Суперлиги

В минувшее воскресенье, 24 апреля, в Казани состоялся первый матч полуфинала женской Суперлиги по волейболу между командами «Уралочка-НТМК» и «Динамо-Ак Барс». Подопечные Михаила Карполя обыграли казанскую команду и повели в серии до двух побед.

Первая партия для «Уралочки-НТМК» оказалась самой напряжённой, но свердловским спортсменкам всё же удалось одержать победу со счётом 27:25. Вторая партия ушла в копилку «Динамо-Ак Барс» — 25:22. Третья партия также началась с упорной и равной игры, но ошибки соперника, а также вовремя поднятый сложный мяч позволили «уралочкам» захватить преимущество и довести партию до логичного финала — 25:20. В четвёртой партии подопечные Михаила Карполя сумели выйти вперёд на 6 очков. Последовавшая после этого упорная борьба соперниц не помешала «Уралочке» поставить точку в этом матче с уверенным счётом 25:18.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Уралочки-НТМК». Ответный поединок состоится 27 апреля в Нижнем Тагиле. В случае победы «Уралочка-НТМК» выйдет в финал Суперлиги.