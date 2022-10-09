«Уралочка-НТМК» обыграла дома «Заречье-Одинцово» в третьем туре Суперлиги

Накануне, 8 октября, в Екатеринбурге прошла встреча «Уралочки-НТМК» и «Заречье-Одинцово» (Московская область). На домашней площадке уральские спортсменки обыграли гостей со счётом 3:1.

Первый сет «Уралочка-НТМК» закончила со счётом 25:21, однако во втором уступила гостям — 21:25. Как отметил тренер команды Владимир Вертелко в послематчевом интервью, причиной поражения во втором сете стала временная потеря концентрации, что удалось решить в последующих партиях. Третий и четвёртый сеты «Уралочка-НТМК» уверенно закрыла со счётом 25:9 и 25:22.

Наиболее результативными игроками матча в составе «Уралочки-НТМК» стали центральные блокирующие Елизавета Фитисова и Елизавета Котова с 16 и 15 очками соответственно.

15 октября на домашней площадке в Нижнем Тагиле команда встретится с московским «Динамо» в 17:00 по местному времени. Приходите поддержать «уралочек», вход на домашние игры традиционно свободный.