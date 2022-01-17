«Уралочка-НТМК» не смогла взять реванш у «Тулицы»

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» проиграла «Тулице» со счётом 3:1. Это вторая встреча команд. В первый раз игра проходила в Нижнем Тагиле, где свердловская команда проиграла тульской. Как сообщает пресс-служба ВК, «Уралочка» начала игру в привычном составе.

В первом сете «Тулица» много ошибалась, что позволило свердловским спортсменкам уверенно победить со счётом 25:20. Вторая партия началась с упорной борьбы. Обе команды отлично действовали в защите. Первой в отрыв удалось уйти «Тулице», хозяйки площадки повели в два мяча и долгое время сохраняли это преимущество. К середине партии «Уралочка» вышла вперёд, но тульские волейболистки оказались сильнее. Свердловская команда уступила тульской два очка — 25:23.

В третьем сете тульская команда действовала уверенно, «Уралочке-НТМК» не помогли даже замены на площадке. «Тулица» одержала победу в партии со счётом 25:13.

Четвёртый сет «Уралочка» начала уверенно с атаки Ксении Парубец и одиночного блока Елизаветы Котовой, но «Тулица» вновь сумела уйти в отрыв. Свердловские волейболистки допускали ошибки, а тульские спортсменки показывали очень уверенную игру во всех компонентах. В итоге хозяйки площадки одержали победу со счётом 25:18 и 3:1.

Самой результативной спортсменкой в составе «Уралочки-НТМК» стала Ксения Парубец. Она принесла команде 23 очка.

В женской Суперлиге «Уралочка-НТМК» занимает 5-е место, команда Михаила Карполя имеет в активе 26 очков. Следующая игра свердловских волейболисток состоится 22 января со «Спартой».