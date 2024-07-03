«Уралочка-НТМК» начала подготовку к новому сезону

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» начала официальную подготовку к новому сезону. Спортсменки уже прошли углублённое медицинское обследование.

Игроки «Уралочки-НТМК» с 3 по 25 июля проведут свой первый тренировочный сбор. Команда приступит к интенсивным нагрузкам, которые будут направлены на физическую подготовку. Сбор пройдёт на базе в Академии волейбола Николая Карполя.

По итогам прошлого сезона «Уралочка-НТМК» заняла восьмое место, пройдя через череду поражений в регулярном чемпионате, но выдав неплохую серию в плей-офф. В межсезонье состав покинули три спортсменки: связующие Татьяна Селютина и Анастасия Корниенко, нападающая Ксения Смирнова. В команду пришли новая связующая Владислава Бондаренко и тренер Александра Иванова.

Сезон «Уралочка-НТМК» откроет турниром «Кубок Легенд», в котором по результатам прошлого сезона сразятся восемь сильнейших команд. Первый этап состоится 26–28 августа на арене ДИВС в Екатеринбурге.