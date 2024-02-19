«Уралочка-НТМК» на выезде уверенно переиграла красноярский «Енисей»

«Уралочка-НТМК» уверенно переиграла в выездном матче красноярский «Енисей» и увезла с собой три очка — 3:0 (26:16; 25:19; 27:25). Тренерский штаб свердловской команды в поисках оптимальной стартовой шестёрки, поэтому на поле в Красноярске вышли: Анастасия Корниенко, Ксения Смирнова, Елизавета Фитисова, Елизавета Павлова, Ольга Ваганова, Оксана Швыдкая, Полина Трухина и Кристина Алексеева.

Самыми результативным игроками в составе «Уралочки-НТМК» стали Елизавета Фитисова (15 очков) и Елизавета Павлова (13 очков).

«Сегодня была хорошая игровая дисциплина, девчонки играли чисто и плюс хорошо заряжали подачу. Благодаря тому, что хорошо подавали, у нас получалось встречать соперника на организованном двойном и тройном блоке. Считаю, что мы переломили игру за счёт подачи и блока. Если "Енисею" подавать слабую подачу, то у них будет хорошая доводка и с ними сложно становится играть. Мы справились с основной задачей — выбили с приёма, поэтому нам стало легче играть, за счёт этого победили. Настрой у нас сегодня был максимальный, девчонки справились — молодцы!» — заявил старший тренер ВК «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь.

Следующая игра пройдёт на арене ДИВС 25 февраля. «Уралочки» встретятся с белорусской «Минчанкой».