«Уралочка-НТМК» на выезде победила «Заречье» из Одинцово

Волейболистки «Уралочки-НТМК» в 14-м туре женской Суперлиги выиграли в гостях у подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:19, 25:20, 21:25, 25:21). Это победа стала 12-й для команды Николая Карполя в текущем сезоне.

«Мы сегодня выиграли и продолжаем занимать после этого тура 2-е место в регулярном чемпионате. Мы можем стать и первыми, всё зависит от оставшихся двух игр. Нам было тяжело в последнее время — мы сыграли четыре матча практически через день. В плей-офф должно быть полегче — будет время на восстановление», — отметил главный тренер «уралочек» Николай Карполь.

15 февраля «Уралочка-НТМК» в Калининграде встретится с «Локомотивом», а заключительная игра «регулярки» пройдёт 23 февраля в Нижнем Тагиле.