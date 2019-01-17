«Уралочка-НТМК» на выезде переиграла краснодарское «Динамо»

В рамках 12-го тура российской женской Суперлиги «Уралочка-НТМК» на выезде встречалась с краснодарским «Динамо». Команда Николая Карполя завершила встречу убедительной победой со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 11:25). Для «уралочек» эта победа стала четвёртой подряд и девятой в десяти последних матчах с учётом Лиги чемпионов.

«Это первая игра, в которой от начала и до конца девочки выполнили абсолютно все установки и у них реально во всех компонентах всё получалось. Настолько чисто сегодня сыгран матч, что даже предъявить нечего. С нами сегодня действительно сложно было играть, потому что всё у нас получалось: и блок, и подача, и все установки в защите были выполнены. За счёт общекомандной игры девчонки абсолютно все сыграли хорошо», — подвёл итоги встречи старший тренер команды Михаил Карполь.

После первой игры второго круга свердловские волейболистки занимают в турнирной таблице четвёртое место. Следующий матч «Уралочка-НТМК» сыграет с одним из лидеров Суперлиги — калининградским «Локомотивом». Игра состоится 20 января в Нижнем Тагиле, начало в 17:00.