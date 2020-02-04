«Уралочка-НТМК» на домашней арене переиграла краснодарское «Динамо»

Накануне, 3 февраля, в Екатеринбурге прошёл матч волейбольной Суперлиги между «Уралочкой-НТМК» и «Динамо» из Краснодара. Встреча завершилась победой хозяек со счётом 3:1 (25:22, 27:29, 25:14, 25:23). Лучшей в составе свердловской команды стала Ксения Парубец, набравшая 19 очков.

С 34 очками в 13 играх «Уралочка-НТМК» продолжает борьбу за первую строчку в чемпионате, уступая только «Локомотиву». Всего в рамках регулярного чемпионата команде Николая Карполя осталось провести три игры, затем начнётся стадия плей-офф. Следующий матч «уралочки» проведут также на своей площадке, но в рамках европейской Лиги чемпионов — 6 февраля против московского «Динамо». В рамках Суперлиги «Уралочку-НТМК» ждут два гостевых поединка: с подмосковным «Заречье-Одинцово» (9 февраля) и калининградским «Локомотивом» (15 февраля), а затем заключительная игра регулярного турнира, которая пройдёт 23 февраля в Нижнем Тагиле.