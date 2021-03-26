«Уралмашзавод» заключил крупнейшую за 30 лет сделку — на 322 млн долларов

Компания «Уралмашзавод», входящая в группу «УЗТМ-КАРТЭКС», заключила крупнейшую за последние 30 лет сделку, сообщает пресс-служба предприятия.

По словам гендиректора «УК "УЗТМ-КАРТЭКС"» Яна Центера, он и технический директор индийской компании Coal India Ltd Binay Dayal подписали контракт стоимостью 322 млн долларов на поставку шагающих экскаваторов. По условиям договора, «Уралмашзавод» в течение пяти лет поставит индийскому концерну пять шагающих экскаваторов увеличенной единичной мощности — ЭШ 24.95, а также произведёт монтаж и запуск оборудования на площадке заказчика. Кроме того, уральский завод будет поставлять запчасти и обслуживать машины в течение 11 лет. Техника нужна индийской компании для добычи угля.