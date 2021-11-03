«Уралмашзавод» отстранил от работы непривитых сотрудников

В Екатеринбурге на «Уралмашзаводе» работников, у которых нет сертификата о вакцинации или медотвода, временно отстранили от работы. Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу предприятия, там ввели систему допуска на рабочее место по QR-коду.

«Объявление вынужденного простоя для непривитых сотрудников — вынужденная мера. “Уралмашзавод” выполняет заказы государственного значения, обеспечивает основными средствами производства базовые отрасли российской экономики, а также горнодобывающие и металлургические комплексы других стран. От поставок оборудования в указанный срок во многом зависит работоспособность предприятий-партнёров. Поэтому крайне важно обеспечить бесперебойную работу производства, чтобы не подвести заказчиков», — заявили в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что отстраненные от работы сотрудники будут получать зарплату в размере двух третей тарифной ставки должностного оклада.

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) — одно из крупнейших машиностроительных предприятий в России, на заводе в апреле 2020 года работало 2045 человек.