«Уралхимпласт» заплатит 100 тысяч рублей штрафа за загрязнение воздуха 

В Нижнем Тагиле на заводе «Уралхимпласт» специалисты Управления Росприроднадзора выявили девять нарушений в области охраны атмосферного воздуха. Теперь предприятие должно уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, пишет v-tagle.ru.

В результате проверки на предприятии выявили семь нарушений, связанных с выбросами загрязняющих веществ. Их реальное количество не совпадало со сведениями, указанными в отчёте об инвентаризации. Ещё два нарушения выявили в эксплуатации оборудования очистных установок газа.

После поручения вице-премьера России Виктории Абрамченко до конца 2022 года на предприятиях первой категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, должны были пройти внеплановые выездные проверки. Это коснулось всех городов — участников федерального проекта «Чистый воздух», в том числе и Нижнего Тагила.

Всего Росприроднадзор должен проверить 175 компаний, влияющих на качество воздуха, 13 из которых — в Нижнем Тагиле. Проверки должны были коснуться Нижнетагильского металлургического комбината, Нижнетагильской птицефабрики, «Уралхимпласта», «Водоканала-НТ», «Новатора», Высокогорского горно-обогатительного комбината, агрокомплекса «Горноуральский», НПК «Уралвагонзавод», Нижнетагильского котельно-радиаторного завода, Уральского завода пластификаторов, «Строительной керамики», «Тагилспецтранса» и «Элиса».