«Уралец-ТС» в Казани уступил «Рубину-2»

Накануне, 22 октября, тагильский ФК «Уралец-ТС» в очередном туре первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги в Казани встречался с дублем «Рубина». Хозяева имели преимущество по владению мячом и ударам по воротам, но тагильская оборона почти весь матч не допускала ошибок. Единственный гол казанцам удалось забить лишь на 89-й минуте встречи — 0:1 в пользу «Рубина-2».

После 13 игр тагильская команда имеет в активе 16 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. Следующую игру ФК «Уралец-ТС» проведёт 29 октября в Нижнем Тагиле с ФК «Носта» (Новотроицк).