«Уралец-ТС» начал сезон с боевой ничьи

В минувшую субботу тагильский ФК «Уралец-ТС» в рамках первого тура первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги на выезде встречался с «Уралом-2». Хозяева имели небольшое преимущество по ударам по воротам, они же первыми открыли счёт на 21-й минуте. Футболисты «Уральца-ТС» больше контролировали мяч, но до опасных моментов атаки тагильчан доходили редко. От поражения в первой игре команду Игоря Бахтина спасло нарушение в штрафной «Урала-2». Точный удар с 11-метровой отметки на 89-й минуте нанёс Александр Мосунов. Финальный счёт — 1:1.

21 апреля «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле принимает «Динамо-Барнаул».