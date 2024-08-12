«Уралец-ТС» на выезде в Нижнем Новгороде проиграл «Пари НН-2»

11 августа в Нижнем Новгороде тагильский «Уралец-ТС» встречался с местным «Пари НН-2». Хозяева поля с начала игры не стеснялись идти вперёд, и уже к 31-й минуте их старания были вознаграждены. Постепенно преимущество нижегородцев сошло на нет, тагильчанам удалось выровнять игру. На 71-й минуте Александр Подбельцев сравнивает счёт. Но в этот вечер удача была на стороне «Пари НН-2», и уже в добавленное арбитром время хозяева забили победный гол — 2:1.

После 16 игр «Уралец-ТС» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. В субботу, 17 августа, тагильчане на домашнем стадионе принимают «Оренбург-2».