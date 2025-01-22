Ural Music Night могут перенести из Екатеринбурга в Нижний Тагил

Новой площадкой для проведения Ural Music Night, которая состоится 27 июня этого года, может стать Нижний Тагил. Об этом сказал в интервью ОТВ директор музыкального фестиваля Евгений Горенбург.

По его словам, сейчас бюджет мероприятия составляет 40 млн рублей, поступивших от Президентского фонда культурных инициатив. При этом для полноценного проведения Ночи музыки требуется около 150-160 млн рублей. Оставшиеся средства организаторы рассчитывают получить от Министерства культуры, губернатора Свердловской области и спонсоров. Однако, если этого не получится, в крайнем случае они готовы изменить площадку для проведения фестиваля.

«Екатеринбург именно тот город, который самой своей структурой позволяет сделать такой фестиваль. К нам поступало очень много просьб экспортировать фестиваль в другие города. По многим причинам мы отказываемся. Но если уж совсем будет плохо, почему не экспортировать фестиваль в другие города Урала? Например, в Нижний Тагил. Великолепный город с великолепными традициями, с великолепными площадками, театрами», — сказал Евгений Горенбург.

На сегодняшний день со многими артистами ещё ведутся переговоры, некоторые исполнители подняли свои гонорары на 50-100%, из-за чего требуемый бюджет мероприятия значительно возрастает.

В связи с этим организаторы готовы отказаться от некоторых площадок и артистов, а также рассмотреть возможность переноса места проведения Ural Music Night.