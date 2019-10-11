Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарёв стал инвестором года — 2019. Звание было присвоено за реализацию проекта строительства нового шаропрокатного стана на ЕВРАЗ НТМК. Почётное звание он получил на десятой, юбилейной, премии «Человек года — 2019», организованной бизнес-журналом «Деловой квартал». Победителя в этой номинации определяли только один раз, в 2015 году. Возобновление инициировало агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Генеральный директор агентства Александр Породнов отметил, что при выборе победителя ориентировались на проекты, реализованные с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года. Оценивались результаты деятельности компании, вклад в развитие отрасли, характеристики инвестпроекта и его значение для экономики региона, а также деловая репутация в профессиональной среде.

«ЕВРАЗ НТМК запустил в эксплуатацию новый шаропрокатный стан в третьем квартале 2018 года. Здесь производятся семь типоразмеров стальных помольных шаров диаметром от 60 до 120 мм самой высокой, пятой группы твёрдости, которые ранее выпускали только за рубежом. На новом производстве было создано более 90 новых рабочих мест, все сотрудники прошли обучение на предприятии», — отметили в пресс-службе ЕВРАЗа.

Мощность нового стана — около 135 тыс. тонн шаров в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили около 1 млрд руб.