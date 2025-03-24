Управляющая компания «Уралэкспо-НТ» выплатит тагильчанке более 700 тысяч рублей за сломанную ногу

В январе прошлого года тагильчанка Оксана получила серьёзную травму, выйдя из своего дома на улице Дружинина. Причиной падения и последовавшего перелома правой ноги стала гололедица на неочищенном от снега и наледи крыльце подъезда. Ответственность за содержание придомовой территории несёт управляющая компания «Уралэкспо-НТ», обслуживающая дом Оксаны.

Из-за травмы женщина провела две недели в Демидовской городской больнице, где перенесла две операции, после чего ещё полгода проходила амбулаторное лечение. Оксана была освобождена от нагрузок на ноги, а также не могла выполнять свои служебные обязанности. Кроме того, на протяжении всего времени её беспокоили боли, а бытовые задачи оказались невыполнимы без помощи других людей.

Не получив ответа на свою претензию, направленную в управляющую компанию, Оксана обратилась в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. В своём иске она требовала взыскать с управляющей компании компенсацию морального ущерба, морального вреда, возмещение убытков, а также выплату штрафа за неисполнение обязанностей по очистке крыльца дома от снега и наледи.

Суд встал на сторону тагильчанки и обязал «Уралэкспо-НТ» выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей, 70 тысяч рублей упущенной выгоды (сумма, неполученная в связи с болезнью), почти 15 тысяч рублей ущерба, а также выплатить штраф в размере более 240 тысяч рублей.

Представитель ответчика попытался оспорить решение в Свердловском областном суде, однако безуспешно, и оно вступило в законную силу.