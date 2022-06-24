Управление горхозяйством Нижнего Тагила в 2021 году освоило лишь 69% выделенного бюджета, сэкономив на объектах культуры и спорта 

Управление городским хозяйством Нижнего Тагила подвело итоги деятельности за 2021 год. Результаты озвучили на думской комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию. Так, в прошедшем году на развитие городского хозяйства было направлено 747 млн рублей, из них 366 млн выделены из федерального бюджета и 381 млн — из местного. В целом по этому направлению городской бюджет был исполнен на 513 млн рублей, что составило 69% освоения всей суммы.

Согласно отчёту начальника управления горхозяйством Андрея Лебедева, средства были направлены на реализацию четырёх основных муниципальных программ. Так, на муниципальную программу «Реализация основных направлений строительного комплекса до 2024 года» было выделено 539 млн рублей, за 2021 год из них потратили 352 млн рублей. Средства распределяли по нескольким направлениям, на них выполняли работы по проектированию и непосредственно по строительству.

Больше всего средств в 2021 году было направлено на объекты образования — 298 млн рублей, по итогам года освоено 227 млн. Деньги были потрачены на капитальный ремонт детского сада на улице Оплетина, 10 и капитальный ремонт школ № 23 и 12 в деревне Усть-Утка, а также на обновление корта спортшколы «Мечта» и капремонт ГДДЮТ. При этом ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества продолжается. Как заявляют чиновники, открыть двери для своих учеников учреждение допобразования сможет в начале 2023 года.

Однако сейчас строители ГДДЮТ говорят об удорожании материалов, в связи с этим проектная документация была переделана, изменённый проект вновь проходит госэкспертизу. Вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов заявил, что на объект будут необходимы дополнительные средства. Насколько изменится стоимость работ, пока неизвестно. Изначально капитальный ремонт ГДДЮТ должен был обойтись бюджету в 366 млн рублей.

По муниципальной программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города» выделялось 160 млн рублей, из них 116 млн рублей были направлены на капремонт школы № 24.

По муниципальной подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования» городские власти направили 120 млн рублей на оборудование спортивной площадки в школе № 13, которые были израсходованы практически на 100%.

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» было выделено 26 млн рублей, из которых реализовали 23 млн рублей. Так, в начале 2022 года на эти средства из аварийных домов Нижнего Тагила переселили 25 семей в трёхэтажку на улице Новострой, 21.

Меньше всего средств в прошлом году горхозяйство потратило на объекты культуры и физкультуры, которые и так традиционно получают самое маленькое финансирование. Всего управлению горхозяйства было выделено 18 млн рублей, из которых использовали только 4 млн. На эти средства, по словам начальника управления Андрея Лебедева, велись работы по разработке проектной документации объекта культурно-образовательного центра на улице Тагилстроевской, а также работы по капремонту объекта культурного наследия «Дома Окуджавы».

Также невысокое исполнение бюджетных средств коснулось объектов коммунальной инфраструктуры: на них было выделено 130 млн рублей, из которых потрачено всего 30 млн.

«Слабое выполнение здесь связано с тем, что проектно-изыскательные работы по станции водоподготовки “Южная” были перенесены на текущий год. Поэтому 100 млн рублей остались не использованы», — объяснил ситуацию начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Так, за 2021 год, согласно муниципальному рейтингу качества управления финансами, среди главных восьми распорядителей средств бюджета города, имеющих подведомственные муниципальные учреждения, управление городским хозяйством заняло шестое место. Вместе с ним шестую строчку заняло и управление образования города.

Отметим, что в этом году по первой корректировке бюджета больше всего средств будет направлено именно управлению городским хозяйством — 693,4 млн рублей. При этом начальный объём расходов на 2022 год по всем направлениям составлял почти 19,4 млрд рублей. После корректировки он возрос на 895 млн рублей и достиг 20,3 млрд рублей.