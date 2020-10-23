Уникальная мастерская для «солнечных детей» в Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа обзавелась новым оборудованием

Новая печь для изготовления стеклянных поделок в мастерской ГДТЮТ, которую приобрели на средства ЕВРАЗа, способна склеивать детали и делать их гладкими всего за 2 часа. Раньше работы ребят приходилось возить в другие мастерские для обработки, рассказывает руководитель студии «Волшебное стекло» Елена Климова.

«Без нового оборудования работы были более грубые, и нам приходилось увозить их в другую мастерскую, чтобы воспользоваться чужим оборудованием. С этого учебного года у нас всё своё - работы более высоко качества и детям нравится. Они непосредственно видят, как это делается. Ни где-то там увезли изделия и сделали, а уже сами участвуют в процессе создания изделий», – говорит Елена Климова.

После победы в конкурсе ЕВРАЗа «Город друзей — город идей» Дворец приобрёл для студии огнеупорную плиту, инструменты для фьюзинга (кусачки, ломатели), стеклорезы, шлифовальную машинку, защитные очки и перчатки, и специальное художественное цветное стекло. Студия “Волшебное стекло” — единственная в своём роде в Свердловской области, здесь занимаются 45 детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня — занятие для детей с синдромом Дауна.

Мастерская «Волшебное стекло» работает с декабря 2019 года, здесь дети создают стеклянных птиц, бабочек, любимых персонажей по методике «Фьюзинг». Юные мастера вырезают и отшлифовывают кусочки стекла и выкладывают их в соответствии с наброском, затем складывают изделие в специальную печь, где оно запекается при температуре 750 градусов. Осколки сплавляются, образуя красочные линии и фигуры. После обработки в печи стекло приобретает гладкую и обтекаемую текстуру - порезаться о такие изделия невозможно.

«Этот проект уникальный и единственный не только в Нижнем Тагиле, но и во всей Свердловской области. Творческие занятия «солнечных детей» в такой мастерской станут эффективной основой укрепления эмоционально-волевой сферы ребенка, а главное – будут способствовать получению позитивных эмоций, которые сопровождают эффективную работу, переживание радости от сделанного, достигнутого, чувство уверенности в своих силах, в своём творческом потенциале и творческих способностях», – говорят в пресс-службе компании ЕВРАЗ.

Педагог Елена Климова занимается фьюзингом больше 10 лет. Со своими мастер-классами по этой методике она ездила по Европе и Индии. Решила вернуться в родной город. На занятиях она разрешает делать ребятам любые поделки. Например, Лера сделала стеклянного единорога и лошадку. Сейчас девочка трудится над птичкой для большой картины.

«У Леры в студии развивается заинтересованность, усидчивость, воображение при составлении композиции», – рассказывает мама Валерии, Людмила Крупская.

Конкурс «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей» проводится ежегодно с 2007 года. Жюри конкурса выбирает лучшие проекты и финансирует их реализацию. Участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации, муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные, спортивные учреждения, а также инициативные группы граждан.