Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

Актриса из фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина умерла в возрасте 83 лет, пишет ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы. Художник Иван Миляев, сын актрисы Людмилы Ивановой, которая, как и Дорошина, работала в театре «Современник», рассказал агентству, что одним из первых узнал о кончине Нины Михайловны.

«Мне позвонила её племянница, она тоже художник, коллега моя, сказала, что Дорошина скончалась, подробностей я пока не знаю», — отметил Миляев.

Накануне, 20 апреля, Пятый канал сообщил о том, что Дорошиной вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем, но она отказалась от госпитализации. Позже народная артистка PСФCP рассказала журналистам, что с ней «всё в порядке».

Нина Дорошина родилась в подмосковном Лосиноостровске, окончила Театральное училище имени Б. Щукина. С 1959 года играла в театре «Современник», где была одной из ведущих актрис. Её самая известная роль в кино — Надежда, жена Васи в фильме «Любовь и голуби».