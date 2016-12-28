Умерла принцесса Лея

Накануне умерла актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны». О этом сообщили её родственники. Несколькими днями ранее Фишер была госпитализирована после сердечного приступа, передаёт «Медуза». Ей было 60 лет.

Кэрри Фишер сыграла в пяти эпизодах «Звёздных войн». Принцесса Лея – один из самых популярных персонажей в истории кино, а её образ в золотом купальнике стал культовым, пародировался и обыгрывался в других известных телесериалах и фильмах. Выпуск последнего эпизода «Звёздных войн» с участием Кэрри Фишер запланирован на 2017 год.

Кроме актёрских работ, Фишер занималась доработкой сценариев. Она редактировала такие проекты, как «Смертельное оружие 3», «Певец на свадьбе», «Мистер и миссис Смит». Фишер написала несколько художественных и автобиографических книг, часть из них была экранизирована.

Агентство новостей «Между строк»