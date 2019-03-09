Умер Владимир Этуш

В Москве на 97-м году жизни скончался актёр Владимир Этуш, со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока пишет ТАСС.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», — сказал Крок.

Владимир Этуш родился в 1922 году. В 1939 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, но затем прервал обучение для службы на фронте. Дебютом в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине «Адмирал Ушаков» (1953). За свою карьеру Этуш сыграл более ста ролей в театре и кино, одна из его наиболее известных киноролей — заведующий райкомхозом Саахов в «Кавказской пленнице» (1966). В 1984 году Этуш получил звание народного артиста СССР.

25 ноября 2018 года из-за плохого самочувствия Этуша в театре отменили спектакль «Бенефис», однако уже в декабре актёр вернулся на сцену.

Прощание с Владимиром Этушем пройдёт в театре имени Вахтангова 12 марта, церемония начнётся в 10 утра.