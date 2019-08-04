Умер Вилли Токарев

На 85-м году жизни скончался шансонье Вилли Токарев. Последние недели жизни музыкант провёл в больнице. О смерти артиста «Интерфаксу» сообщил его сын Антон Токарев.

Автор и исполнитель Вилен Токарев родился на хуторе Чернышев в Адыгее. Какое-то время молодой Токарев работал кочегаром на флоте, а затем переехал в Ленинград, где окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса.

В семидесятых эмигрировал в США, где некоторое время был разнорабочим, а затем продолжил музыкальную карьеру. Там он заслужил звание «почётного еврея Брайтона». Известность к нему пришла в 80-х, после записи альбома «В шумном балагане».

В 1990-е Вилли Токарев вернулся в Россию и открыл свою студию звукозаписи. В репертуаре артиста преобладал русский шансон.