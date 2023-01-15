Умер Вахтанг Кикабидзе

Сегодня, 15 января, на 85-м году жизни умер известный советский и грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщает телеканал «Мтавари Архи».

Он известен ролями в фильмах «Не горюй!» (6+), «Мелодии Верийского квартала» (6+), «Мимино» (16+), «Паспорт» (16+) и других.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. С 1966 года был участником вокально-инструментального ансамбля «Орэра» (вокал, ударные инструменты). В том же 1966 году дебютировал в кино в фильме «Встреча в горах» (12+), а через год снялся в фильме «Не горюй!» (6+) режиссёра Георгия Данелии. За эту работу актёр был удостоен приза за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене.