Умер тележурналист Владимир Кара-Мурза

Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался утром 28 июля в возрасте 59 лет. Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара–Мурза–младший.

Причины смерти не разглашаются.

Владимир Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ по специальности «Преподаватель истории новейшего времени». Кара-Мурза был одним из сооснователей телеканала НТВ. Он делал сюжеты для программ «Сегодня» и «Итоги», а также был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Сегодня в полночь».