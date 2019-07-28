Умер тележурналист Владимир Кара-Мурза

Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался утром 28 июля в возрасте 59 лет. Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара–Мурза–младший.
Причины смерти не разглашаются.
Владимир Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ по специальности «Преподаватель истории новейшего времени». Кара-Мурза был одним из сооснователей телеканала НТВ. Он делал сюжеты для программ «Сегодня» и «Итоги», а также был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Сегодня в полночь».
Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92
— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 28, 2019