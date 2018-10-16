Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен

В США умер программист и предприниматель Пол Аллен, вместе с Биллом Гейтсом основавший Microsoft, сообщается в Twitter компании. Аллену было 65 лет.

Несколько недель назад стало известно, что у него был обнаружен рецидив одного из видов рака, от которого он излечился несколькими годами ранее.

Аллен и Гейтс были школьными приятелями, они основали Microsoft в 1975 году. В 1981 году Аллен покинул компанию, но сохранил часть её акций. После ухода из Microsoft Аллен занялся инвестированием в другие технологические компании. Его состояние, по оценкам Forbes, превышает 20 миллиардов долларов.