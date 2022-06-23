Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Российский певец, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался сегодня в возрасте 48 лет. Об этом сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь артиста Аркадий Кудряшов.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это случилось в Москве, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в посёлке Пятки Башкирской АССР. В 11 лет остался без матери и через год был оформлен в детский дом посёлка Акбулак, а затем переведён в школу-интернат № 2 Оренбурга. Там он в 1986 году познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. С этой встречи началась история группы «Ласковый май».

Шатунов стал солистом группы в 13 лет. Коллектив получил широкую известность благодаря хитам «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь». В 1991 году Шатунов принял решение покинуть коллектив, отправился в Германию, где получил образование звукорежиссёра. В 1992 году певец начал сольную карьеру.