В Москве на 86-м году жизни умер писатель Владимир Войнович, со ссылкой на родных писателя пишет ТАСС. О смерти Войновича также сообщил в Facebook журналист и бывший диссидент Виктор Давыдов со ссылкой на друзей писателя.

По его словам, причиной смерти стал сердечный приступ. Семья писателя сообщила, что о дате и месте прощания с ним сообщат дополнительно.

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (сейчас это Душанбе, Таджикистан). Он сделал успешную карьеру в официальной советской литературе: опубликовал несколько повестей, писал стихи к песням. После публикации за границей сатирического романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Войновича исключили из Союза писателей, а через несколько лет, в 1980 году, выслали из СССР и лишили гражданства. В 1990 году советское гражданство писателя было восстановлено, после этого он вернулся в СССР.

В эмиграции Войнович написал сатирическую антиутопию «Москва-2042».

Войнович активно критиковал политику российских властей в годы правления Владимира Путина: в 2001 году он подписал письмо в защиту телеканала НТВ, в 2003-м — письмо против войны в Чечне, а в феврале 2015 года написал открытое письмо президенту России с просьбой об освобождении Надежды Савченко.