Общество

Умер писатель Милан Кундера

12.07.2023 16:42
Умер писатель Милан Кундера

Накануне, 11 июля, во Франции, в возрасте 94 лет умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, сообщает телеканал CT24.

Кундера — автор романов «Невыносимая лёгкость бытия»(16+), «Шутка» (16+), «Бессмертие» (16+), «Вальс на прощание»(16+) и многих других.

Писатель родился 1 апреля 1929 года в Брно, в Чехословакии, в семье музыковеда.

Первые романы Кундера писал на чешском языке, последующие — на французском. Он был одним из самых известных за рубежом выходцев из Чехии. В 2001 году Кундера был удостоен Большой литературной премии Французской академии, получал литературную премию Франца Кафки, премию критиков французской академии.

Писатель не давал интервью, так как опасался исказить трактовку своих работ.

Фото: Wikipedia 
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