Умер писатель Милан Кундера

Накануне, 11 июля, во Франции, в возрасте 94 лет умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, сообщает телеканал CT24.

Кундера — автор романов «Невыносимая лёгкость бытия»(16+), «Шутка» (16+), «Бессмертие» (16+), «Вальс на прощание»(16+) и многих других.

Писатель родился 1 апреля 1929 года в Брно, в Чехословакии, в семье музыковеда.

Первые романы Кундера писал на чешском языке, последующие — на французском. Он был одним из самых известных за рубежом выходцев из Чехии. В 2001 году Кундера был удостоен Большой литературной премии Французской академии, получал литературную премию Франца Кафки, премию критиков французской академии.

Писатель не давал интервью, так как опасался исказить трактовку своих работ.