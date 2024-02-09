Накануне, 8 февраля, умер пианист Нижнетагильской филармонии Сергей Крылов. У него остались жена и сын, супруга пианиста тоже работает в филармонии и является певицей сопрано.



«Не стало Сергея Крылова, талантливого пианиста и обаятельного, светлого человека. Молодого отца. Сергей боролся до последнего, но болезнь оказалась сильнее», — сказано в сообщении филармонии в соцсетях.

Те, кто знал Сергея, очень эмоционально отреагировали на трагическое известие. Под сообщением о кончине музыканта много скорбных комментариев и добрых слов в его адрес.

«Не могу поверить, у меня только добрые воспоминания об этом человеке! С Сергеем ещё познакомились, когда работала в кинотеатре “Родина”, в кафе “USB” проходили музыкальные вечера и Сергей выступал, никогда нас не подводил, оперативно отвечал на наши запросы, и всё проходило отлично, а потом уже в филармонии, тоже всегда приветлив, добрый и на скромной улыбке, таким будет помниться», — пишет Екатерина Олухова.

«Какая ужасная новость. Господи помилуй! Талантливый музыкант! Большая потеря для семьи и коллектива. Жить бы и жить ещё! Царствия Небесного Сергею», — пишет Светлана Кашина.

«Невозможно поверить. Как жаль, что уходят такие хорошие люди, в которых нуждаются семья, зрители, коллектив. И в целом общество. Светлая память Сергею, соболезнования всей семье, коллегам, друзьям. Семье стойкости, держитесь, дорогие. Сергей — прекрасный папа, муж, коллега, талантливый, добрый, прекрасный человек. Сергей таким и останется в музыке, в делах, в памяти. Спасибо ему за всё. Скорбим», — пишет Ольга Маркова.

«Сергей был виртуоз. Очень рад знакомству с ним. Теперь у него будет самый лучший рояль и бесконечные силы играть на нём вечно для небесной аудитории», — пишет Александр Есенин.