Общество

Умер певец Борис Моисеев

27.09.2022 21:53
Умер певец Борис Моисеев

На 69-м году жизни умер заслуженный артист России певец Борис Моисеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха. Причины смерти музыканта на данный момент не уточняются. 

Борис Моисеев — советский и российский артист и танцор. В течение своей творческой карьеры он многократно становился лауреатом музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». Свою карьеру начал в 1980-х годах. 

В 2006 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2010 году Борис Моисеев перенёс инсульт, в течение долгого времени проходил реабилитацию. Весной 2015 года он прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья. 

Фото: Википедия / Алексей Щёкинов / фрагмент фото
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