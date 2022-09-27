Умер певец Борис Моисеев

На 69-м году жизни умер заслуженный артист России певец Борис Моисеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха. Причины смерти музыканта на данный момент не уточняются.

Борис Моисеев — советский и российский артист и танцор. В течение своей творческой карьеры он многократно становился лауреатом музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». Свою карьеру начал в 1980-х годах.

В 2006 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2010 году Борис Моисеев перенёс инсульт, в течение долгого времени проходил реабилитацию. Весной 2015 года он прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья.