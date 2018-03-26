Умер основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди

В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен Сергей Мавроди, пишет «Московкий Комсомолец». По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Накануне в районе часа ночи Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова в городскую больницу № 67. Случайный прохожий вызвал ему скорую, Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Telegram-канал Mash сообщает, что бизнесмен скончался в Боткинской больнице в шесть утра, его тело отправлено на вскрытие.

АО «МММ», созданное и возглавляемое Сергеем Мавроди, — знаменитая в России финансовая пирамида, действующая по схеме Понци. Первая итерация компании создана в октябре 1992 года, а закрыта властями в 1997 году по обвинению в мошенничестве.

В 2003 году Сергей Мавроди был осуждён на 4,5 года за мошенничество. Потерпевшими от пирамиды следствием были признаны более 10 тысяч человек.