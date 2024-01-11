Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Сегодня, 11 января, на 89-м году жизни умер народный артист СССР и худрук Малого театра Юрий Соломин. Об этом сообщается в соцсетях театра.

«В Малый театр пришло непоправимое горе — не стало художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Мефодьевича Соломина. Не стало нашего любимого Капитана. Знаем, что наши с вами сердца, дорогие зрители, сейчас вместе», — сказано в сообщении.

С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актёрского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (12+), «Дерсу Узала» (12+), «Обыкновенное чудо» (12+), «Летучая мышь» (12+), «ТАСС уполномочен заявить» (12+), «Московская сага» (12+), «Исаев» (12+) и многим другим.