Умер космонавт Алексей Леонов

Космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни в Москве, сообщила ТАСС его помощница.

Космонавт является дважды Героем Советского Союза. Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. В июле 1975 года Леонов совершил второй полёт, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского «Аполлон». С 1970 по 1991 год Леонов занимал пост заместителя главы Центра подготовки космонавтов.

Его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.