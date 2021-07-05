Умер кинорежиссёр Владимир Меньшов

Кинорежиссёр, народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса, сообщает киноконцерн «Мосфильм».

«Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.

В конце июня сообщалось, что Владимир Меньшов заразился коронавирусом и из-за этого не смог присутствовать на предвыборном съезде «Справедливой России — За правду». Отмечалось, что он заболел COVID-19 в лёгкой форме.

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978). Среди самых известных фильмов Меньшова — «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995) и «Москва слезам не верит» (1979), получивший «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.