Вчера, 17 декабря, в возрасте 89 лет умер кинорежиссёр Отар Иоселиани, которого считают признанным классиком мирового кинематографа и одним из последних режиссёров золотой эпохи грузинского и советского кино.

В начале 1980-х годов он эмигрировал из СССР во Францию из-за цензуры, его картины получали награды Берлинского и Венецианского фестивалей.

Отар Иоселиани родился в Тифлисе в 1934 году. Там он окончил музыкальное училище по классу скрипки и дирижирования, в 1965 году с отличием окончил режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Известность пришла к Иоселиани с выходом в 1966 году картины «Листопад» (16+) о выступлении сотрудника винодельческого завода против нарушений, которые происходят с согласия руководства предприятия. Фильм запретили показывать в Грузии, но в 1968-м он получил приз Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале и премию им. Жоржа Садуля Фонда культуры Франции.

Фильм «Жил певчий дрозд» (12+) (1970) два года пролежал на полке из-за цензуры, но потом всё-таки был показан. Картина «Пастораль» (16+) (1976) затрагивала нехарактерные для советского кино темы, среди которых противоречия между крестьянами и творческой интеллигенцией.

Из-за разногласий с руководством Госкино, где Иоселиани дали понять, что не дадут нормально работать, он был вынужден эмигрировать во Францию, где снял фильмы «И стал свет» (12+), «Фавориты луны» (16+), получившие специальные призы жюри Венецианского кинофестиваля, и другие картины, в их числе «Охота на бабочек» (16+) (1992), «Истина в вине!» (16+) (1999), «Утро понедельника» (16+) (2002), «Сады осенью» (18+) (2006), «Шантрапа» (16+) (2010). Последняя картина режиссёра «Зимняя песня» (18+) вышла в 2015 году.

В 1979 году Иоселиани был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, в 1984-м — народного артиста республики. В 1995-м получил главный приз Берлинской академии, в 1996-м — специальный приз Венецианского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру, в 1998-м удостоен государственной премии Грузии имени Шота Руставели, в 1999 году — Золотой медали Французской академии. В 2006 году получил орден Почётного легиона Франции.