Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, со ссылкой на его семью сообщает Agence France Presse. О причинах смерти не сообщается.

«Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно», — рассказал зять Ширака Фредерик Сала-Бару.

Жак Ширак был президентом Франции два срока подряд — он занимал эту должность с 1995 по 2007 год. После этого политик стал пожизненным членом Конституционного совета. До избрания на высший пост он также был премьер-министром страны и мэром Парижа.