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26 Дек 2016 10:01 | Метки: Новости

Умер Джордж Майкл

Накануне в своём частном доме в графстве Оксфордшир (Великобритания) умер музыкант Джордж Майкл. Смерть артиста зафиксировали врачи, передаёт «Московский комсомолец». Официальная причина гибели Майкла пока не названа. Менеджер певца сообщил, что тот мог скончаться из-за сердечной недостаточности. По его словам, родственники застали Джорджа Майкла утром 25 декабря «мирно лежащим в постели».

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне в семье греческих эмигрантов. Имя, данное ему при рождении, – Георгиос Кирьякос Панайоту. В начале 80-х Майкл участвовал в группе «Wham!», в 1987-м начал сольную карьеру. Уже через год он получил Grammy за исполненную совместно с Аретой Франклин песню «I Knew You Were Waiting». Второй Grammy Майкла наградили за альбом «Faith» в 1989 году. Последний свой альбом певец выпустил в 2014 году.

Агентство новостей «Между строк»

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