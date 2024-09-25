Умер актёр Роман Мадянов

Сегодня, 25 сентября, в возрасте 62 лет ушёл из жизни заслуженный артист Российской Федерации Роман Мадянов. О его смерти сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. По данным СМИ, артист скончался от онкологического заболевания — рака лёгких, который у него диагностировали в 2020 году. Последний раз Мадянов находился в стационаре в начале сентября, а незадолго до смерти жаловался, что постоянно чувствует слабость.

Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль в фильме «12» (18+) и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Левиафан» (18+). На его счету 221 роль.