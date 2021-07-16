Общество

Умер актёр и музыкант Пётр Мамонов

16.07.2021 10:15
Умер актёр и музыкант Пётр Мамонов

Накануне в Москве на 71-м году жизни скончался актёр и музыкант Пётр Мамонов. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса, сообщает РИА Новости. 

Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключён к аппарату ИВЛ. 

Память о музыканте Петре Мамонове может быть увековечена памятной доской, заявил агентству председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Пётр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он являлся основателем и лидером андеграундной группы «Звуки Му». Также известен ролями в фильмах «Такси-блюз» и «Остров» Павла Лунгина, с которым артист много лет дружил. 

Режиссёр Павел Лунгин назвал Мамонова человеком огромного масштаба, который не стеснялся говорить то, что думает. 

«Петя — человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал», — заявил Лунгин РИА Новости.

  • 5 июля от коронавируса скончался другой легендарный актёр и режиссёр — Владимир Меньшов. Ему был 81 год.
Фото: 
«Википедия» / Дмитрий Рузов / на фестивале «Рок над Волгой», 2011 год
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