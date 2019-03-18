Улицу Аганичева в Нижнем Тагиле закроют для транспорта до конца марта

С 18 до 31 марта 2019 года закрывается движение транспортных средств по улице Аганичева в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление появилось сегодня на официальном сайте администрации города.

Движение для транспорта по Аганичева будет закрыто на участке от улицы Фрунзе до улицы Красноармейской. Ограничения связаны со строительством сетей теплоснабжения.

«Обществу с ограниченной ответственностью “Сталькон” установить дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения», — говорится в постановлении.

Напомним, что этот же участок дороги закрывали для автомобилистов и с 4 по 10 марта в связи с проведением работ по строительству линий наружного освещения в рамках программы «Светлый город».