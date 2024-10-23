Улица Газетная в Нижнем Тагиле вновь станет полностью односторонней

Как сообщает управление городским хозяйством мэрии Нижнего Тагила, в связи с завершением дорожно-строительных работ на перекрёстке улиц Карла Маркса и Октябрьской Революции с 25 октября 2024 года будет восстановлено одностороннее движение транспортных средств по улице Газетной на участке от проспекта Мира до улицы Октябрьской Революции в соответствии с утверждённым проектом организации дорожного движения по этой автодороге.

Временные дорожные знаки с организацией двухстороннего движения транспортных средств, установленные на данном участке улицы Газетной на период дорожно-ремонтных работ на улице Октябрьской Революции, будут демонтированы.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты с учётом возврата к прежней схеме организации дорожного движения на улице Газетной.