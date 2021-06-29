«Уктусского стрелка» отправили в «Полярную сову»

«Уктусский стрелок» Алексей Александров, убивший двух девушек, будет отбывать пожизненное заключение в ИК-18, известной как «Полярная сова», со ссылкой на осведомлённый источник пишет E1.ru.

«У него достаточно суровые условия отбывания наказания. Север есть север. Мужики сидят по два-три человека, в исключительных случаях по одному. Камера под наблюдением. Днём они работают. Жизнь по расписанию, никаких привилегий, развлечений», — сообщил собеседник издания.

Директор Института государственного и международного права УрГЮУ Данил Сергеев, несколько лет проводивший исследования среди пожизненно заключённых, назвал колонию одной из самых суровых.

«"Полярная сова" — это одна из самых удалённых колоний. Там содержатся наиболее опасные преступники, например битцевский маньяк и террорист Нурпаша Кулаев. Она расположена недалеко от города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Очень труднодоступное место с суровым климатом», — рассказал Сергеев.

В ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что не комментируют этапирование заключённых.

Напомним, по версии обвинения, Александров 25 августа 2018 года в период до 21:32, вооружённый пневматическим оружием, прибыл на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус» в Чкаловском районе Екатеринбурга. Там мужчина надел на голову прибор ночного видения и пешком проследовал вглубь лесопарка в направлении вершины учебного склона Уктусского спортивного комплекса. В лесу он увидел ранее незнакомых ему девушек — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову.

Александров встал на расстоянии пяти метров от девушек и около трёх раз не мог сделать выстрел — курок не срабатывал. Однако затем он всё же нанёс по двум девушкам не менее трёх выстрелов. Каждый попал в голову — впоследствии медики зафиксировали повреждение оболочек головного мозга. Ксения Солтанова скончалась на месте. Наталья Кузнецова прожила ещё почти неделю после инцидента, умерла она в реанимации ГКБ № 40.

Свердловский областной суд назначил Александрову пожизненное лишение свободы.