«Уктусский стрелок» объяснил причины убийства девушек «программой возмездия»

Инженер ЗиКа Алексей Александров, обвиняемый в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой на склоне горы Уктус в августе 2018 года, в чистосердечном признании заявил, что пытался застрелить девушек издалека, но несколько раз не мог нажать на курок, со ссылкой на зачитанный гособвинителем во время заседания Свердловского областного суда протокол пишет Znak.com.

Сам обвиняемый отказался давать показания в суде. В признании Александров заявил, что 25 августа 2018 года вышел из гаражного кооператива, в котором он хранил винтовку, доехал до горы Уктус на велосипеде, в лесу привёл оружие в боевое положение, затем пошёл на высшую точку подъёмников. Судя по показаниям обвиняемого, своих жертв он выбрал случайным образом по «программе возмездия», о которой рассказывали родители убитых.

«В ходе проведённого кругового осмотра были обнаружены цели, удовлетворяющие требованиям программы возмездия. Это программа, осуществляющая манипуляции с полученным мною уроном [в школе] для его оптимизации, минимизации. Занимаюсь этой программой с 1997 года, она моя, никто меня не учил. Полученный мной урон выражается в накоплении — не знаю, как это объяснить. Я обучался в школе № 102. Был класс ЗПР, там некоторые личности осуществляли издевательства в отношении меня, это наносило мне урон. Его нужно было куда-то деть. В связи с чем в 1997 году в моей голове было создано отдельное формирование — центральный буфер временного хранения, в который попадал весь полученный мной урон [из школы]», — описал мотивы преступления Александров.

Сами выстрелы, которые обвиняемый пытался сделать издалека, он описывал как военный.

«Команда "трасса", затем "наведение". Засветилось инфракрасное наведение. Далее команда "огонь", выстрела не произошло. Пошла перепроверка — всё ли выполнено. Повторил процедуру — выстрелов не произошло. Я поменял стратегию и начал нажимать на спусковой крючок с силой. Выстрелов опять не произошло. Пробовал отойти и подойти поближе. Снова не сработало, решил отдохнуть пару минут. Выстрелов снова не произошло», — говорится в признании Александрова.

В итоге обвиняемый подошёл к девушкам на расстояние около пяти метров и выстрелил сначала в голову Ксении, потом в голову Натальи, потом повторил выстрелы. По словам Александрова, в лесу он забыл перчатки и магазин от винтовки. Позже он забрал магазин и вместе с обоймой закопал в том же районе, потом он показал это место следователям. Обвиняемый признался, что перед убийством около десяти раз в течение 30 минут менял позицию, так как не мог нажать на спусковой крючок.

По словам Александрова, после преступления он искал могилу Ксении Солтановой.

«Вместо них должен был быть я, они должны были жить», — объяснил Александров.

Обвиняемый также пояснил, что должен был умереть он, но он «пообещал, что кто-то умрёт вместо него, когда будут силы». По данным гособвинения, обвиняемый понимал, что от его действий наступит смерть, он также собирался сделать контрольный выстрел, но не смог.

На заседании суда выяснилось, что Александров стоит на учёте у психиатра. По его словам, у него была родовая травма, он лежал в инкубаторе, раз в год посещал психиатра в больнице на Химмаше. Отметим, что обвиняемый признан вменяемым.

Напомним, Александров обвиняется по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений»), свою вину он признал. По версии следствия, Александров сделал по двум девушкам не менее трёх выстрелов. Каждый попал в голову — впоследствии медики зафиксировали повреждение оболочек головного мозга. При этом в гособвинении уточнили, что подсудимый попытался спрятать тела. Ксения Солтанова скончалась на месте, Наталья Кузнецова прожила ещё почти неделю, она умерла в реанимации ГКБ № 40.

Следствие больше года не могло установить личность подозреваемого. В октябре 2019 года родственники погибших попали на приём к главе СКР Александру Бастрыкину, который распорядился активизировать следствие и в течение месяца отчитаться перед ним о проделанной работе. После этого следователи СКР задержали Александрова. Силовики заявляли, что его вычислили в том числе по оружейным форумам.